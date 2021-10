Ap-leder Jonas Gahr Støre møter kongen – blir bedt om å danne regjering

NTB Innenriks

Ifølge Slottets offisielle nettsider mottar kong Harald og kronprins Haakon Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag klokka 14.

Det er én time etter at den avtroppende Solberg-regjeringen møtte på slottet for å levere sin avskjedssøknad.

Avtroppende statsminister Erna Solberg rådet da kongen til å kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og be ham om å danne ny regjering.

– Jeg vil råde hans majestet kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering, sa Solberg da hun tradisjonen tro kunngjorde sin avgang i Stortinget etter at budsjettet ble lagt fram tirsdag formiddag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering, og har varslet at de er klare til å presentere medlemmene i regjeringen på torsdag, mens regjeringsplattformen legges fram onsdag klokka 14 i Hurdal.

Fram til torsdag vil Solberg og hennes regjering fortsette som et såkalt forretningsministerium, som holder hjulene i gang i regjeringsapparatet.

