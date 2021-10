Stortingspresidenten: Gjenåpning og gjenreising vil prege arbeidet

NTB Innenriks

Under åpningstalen mandag trakk nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fram gleden over at pleksiglassene i nasjonalforsamlingen nå er fjernet.

– Vi har tro på at pandemien er på hell, sa Hansen.

Hun mener verdenssamfunnet har vært satt på en stor prøve både politisk, økonomisk, sosialt og verdimessig.

– Gjenåpning – på noen områder gjenreising – kommer til å prege også vårt arbeid i ukene og månedene som kommer. Det samme vil behovet for å høste lærdommer gjøre, sa stortingspresidenten.

Hun sier fremtiden er usikker, men mener politikerne må jobbe med å finne løsninger og forsvare demokratiets grunnprinsipper.

– Ingen visste at vi skulle gå en pandemi i møte da vi tok fatt på forrige stortingsperiode. På samme måte vet vi ikke hva den kommende perioden vil medføre, sa Hansen.

