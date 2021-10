Støre: – Regjeringskabalen er ikke klar

NTB Innenriks

Torsdag kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre ut på Slottsplassen i Oslo med sitt nye regjeringsmannskap, men hvem det blir, er fortsatt usikkert. Det sier Støre til NTB etter åpningen av det 166. Storting.

– Trygve og jeg har jobbet godt sammen, vi har lyttet til hverandre og lagt vekt på at vi skal lage et godt lag. Det tror jeg vi nærmer oss nå.

– Vet alle i din kabal at de er i den kabalen?

– Nei, vi har litt igjen.

Til Dagbladet sier Støre at han har fått positive svar fra dem han har ringt til.

– Det gjenstår en del. Men jeg har begynt å ringe, og de jeg har ringt, har sagt ja, sier han.

Han vil ikke ut med om det er Ap-politikere eller fra både Ap og Sp han har ringt eller snakket med. Han vil heller ikke avsløre antall statsrådsposter for hvert parti.

Vil framstå som et lag

Ap-lederen la også vekt på at han ville ha forhandlinger der begge parter fikk et resultat de kunne leve videre med, uten en vinner og en taper.

– Jeg har lagt vekt på at forhandlingene skulle føres med utgangspunkt i at begge parter føler seg forstått. At begge parter forsto hva som var viktig for den andre og på det grunnlaget finne gode løsninger. Det vil være kvaliteter som jeg vil se i statsrådene, som de vil bli målt på. Vi skal gjennomføre et program. Vi har partiprogram, vi har forventninger, men vi er også et lag. Det må vi vise fra dag én, sier han til NTB.

Vedum: – Jobber med helheten

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NTB at det jobbes med å få alt på plass til torsdag.

– Det er mange kabaler som skal legges, med roller og statssekretærer og så videre. Vi må bare bruke den tiden vi trenger, sier han.

På spørsmål om både hvem som blir finansminister, og om det er klart hvilken rolle han selv skal ha i den nye regjeringen, svarer Vedum:

– Det skal Kongen få vite først. Nå jobber vi med helheten.

