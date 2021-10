Sametingspresidenten om Fosen-dommen: – Dette er stort

NTB Innenriks

– Dette er stort. Jeg fulgte voteringen på nett og er på vei til åpningen av Stortinget klokka 13. Det hadde jeg egentlig grudd meg til, for hadde de tapt, synes jeg det hadde vært tungt å feire demokratiet og rettsstaten. Nå synes jeg vi har alle grunner til å gjøre det, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) til Adresseavisen.

– Dette er et varsku til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier hun.

(©NTB)