Eks-politimann frifunnet for vold under avhør

Agder lagmannsrett har enstemmig frifunnet en nå pensjonert politimann. Det skriver Fædrelandsvennen. Mannen (58) var tiltalt for å ha gått til angrep på en narkotikasiktet person (24) under avhør, men nektet for at han gjorde noe straffbart.

«Lagmannsretten er kommet til at NN ved sin handlemåte holdt seg innenfor de rammer for maktanvendelse som politiloven og politiinstruksen gir anvisning på», heter det i dommen.

I tingretten ble politimannen funnet skyldig i voldsbruk og grovt brudd på tjenesteplikten, men nå har lagmannsretten frifunnet ham på alle punkter.

– Han er svært lettet og tilfreds med domsresultatet, og veldig glad for å bli trodd av en samlet rett, sier forsvarer Carl Henning Leknesund til Fædrelandsvennen.

