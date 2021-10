Tre menn skadd i slagsmål i Oslo

NTB Innenriks

Den tredje mannen er kjørt til legevakten, opplyser politiet, som fikk melding om saken klokken 22.05.

– Vi jobber med å få oversikt over hendelsesforløp, samt med å få kontroll på alle involverte. En mann har forlatt stedet og han leter vi etter nå, forteller operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 23.

Hun sier alle de involverte er voksne menn. En mann er i 50-årene, de tre andre er i 30-, 40-årsalderen.

Flere politipatruljer og ambulanser er på stedet og gaten ble sperret av under politiaksjonen.

– Det som er på det rene er at det har vært et slagsmål inne i en leilighet og at to menn må få behandling på sykehus. Den ene for stikkskader, den andre for kuttskader i hodet, muligens påført med kniv, sier operasjonslederen.

