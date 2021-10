Støre og Vedum dropper Stortinget for å forhandle videre

NTB Innenriks

NTB får bekreftet at både Støre og Vedum blir på hotellet.

De to partilederne uteblir dermed fra fredagens møte i Stortinget, der valgresultatet skal endelig godkjennes.

For å gjøre fraværet mulig, tar partiene i bruk Stortingets system med utbytting av representanter, slik at det politiske styrkeforholdet i Stortinget opprettholdes til tross for at noen representanter mangler.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har de siste dagene vært i intensive møter på Hurdalsjøen Hotell for å hamre ut en ny regjeringsplattform. Møtene varte utover kvelden torsdag, og fredag klokka 10 startet de opp igjen.

Forhandlingene er i sluttfasen, og NTB vet at det i Arbeiderpartiet er økende håp om at regjeringsplattformen skal kunne legges fram på søndag. Men det er også mulig at forhandlingene vil fortsette inn i neste uke.

Støre og Vedum vil trolig møte pressen senere fredag for å oppdatere om framdriften. Lørdag er det ventet at de vil være i Oslo for å delta under konstitueringen av det nye Stortinget.

De to partiene forhandler om en ny mindretallsregjering.

