Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris

NTB Innenriks

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.

Ap-leder Jonas Gahr Støre nominerte Ressa til fredsprisen.

Avslører maktmisbruk

– Maria Ressa bruker ytringsfriheten til å avsløre maktmisbruk, voldsbruk og en autoritær utvikling i sitt hjemland Filippinene, skriver Nobelkomiteen.

Hun var i 2012 med på å etablere nettstedet Rappler, et mediehus for undersøkende journalistikk, som hun fortsatt leder.

– Som undersøkende journalist og Rappler-sjef har Ressa markert seg som en uredd forsvarer av ytringsfriheten. Rappler har rettet kritisk søkelys på Duterte-regimets omstridte drapskampanje mot narkotika.

– Tallet på drepte er så høyt at kampanjen har preg av krigføring mot eget folk. Ressa og Rappler har videre dokumentert hvordan sosiale medier brukes til å spre falske nyheter, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet.

Forsvarer ytringsfriheten

Dmitrij Andrejevitsj Muratov har i en årrekke forsvart ytringsfriheten i Russland under stadig mer krevende forhold, ifølge komiteen. Han var i 1993 med på å grunnlegge den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

– Siden 1995 har han vært avisens sjefredaktør i til sammen 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland, heter det.

– Ved sin faktabaserte journalistikk og faglige integritet har avisen blitt en viktig kilde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunn.

– Siden oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland.