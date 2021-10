Grønt lys for satellittoppskyting fra Andøya

NTB Innenriks

– Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

– Andøya Space vil bli en motor i omstillingen av samfunnet på Andøya og vil kunne gi et løft for hele Nord-Norge, sier Solberg.

Flere arbeidsplasser

Andøya Space forventer selv opp mot 150 nye arbeidsplasser i tilknytning til oppskytingsbasen, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V).

– Dette er teknologi som er under utvikling, og Nord-Norge får med dette flere spennende og moderne kompetansearbeidsplasser, sier Nybø.

Finansiering med betingelser

Stortinget besluttet i juni 2020 å gi Andøya Space inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter.

For å få utbetalt finansieringen, måtte Andøya Space dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning.

Hun er klar på at investeringen innebærer en risiko.

– Fra statens side har det vært et absolutt krav å få dokumentert at egenkapitalen fra staten investeres på vilkår en kommersiell investor ville akseptere, sier Nybø.

Må samarbeide med andre næringer

Andøya Space har nå lagt fram både en bedre tilpasset forretningsmodell og tilstrekkelig dokumentasjon på at betingelsene for Stortingets finansieringsvedtak er oppfylt og som også er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler, ifølge næringsministeren.

Selskapet har også lagt fram en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.

– Andøya Space har hatt tett dialog med fiskerinæringen og reiselivsnæringen for å finne gode løsninger for sameksistens. Vi forventer at partene fortsatt viser vilje til dialog og konstruktivt samarbeid, sier Nybø.