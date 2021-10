Fredsprisvinner Muratov tilegner prisen til drepte journalister

NTB Innenriks

De to får prisen for sin innsats for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland.

– De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Den Norske Nobelkomiteens begrunnelse.

Tradisjonen tro kunngjorde Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen tildelingen fra Nobelinstituttet fredag.

Forsvarer ytringsfriheten

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta. Siden 2000 har seks av avisens journalister blitt drept. Prisen tilhører dem, sier fredsprisvinneren.

– Jeg kan ikke ta æren for dette. Det er Novaja Gazetas pris. Den er for dem som døde mens de forsvarte folks rett til å ytre seg fritt, sier han til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Han var i 1993 med på å grunnlegge avisen og har siden 1995 vært sjefredaktør.

– Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

– I sjokk

Filippinske Maria Ressa var i sjokk etter at hun fikk vite om tildelingen. Hun sier hun har fått reisebegrensninger flere ganger, men håper hun får kommet seg til Oslo for fredsprisutdelingen.

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke Nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Ressa til TV 2.

Ressa gratulerer også Muratov.

– Fortsett å ha mot og gratulerer, sier hun i en melding til ham.

Kritiserer Duterte

Ressa var i 2012 med på å grunnlegge nettstedet Rappler, som hun fortsatt leder. Nettstedet har vært særlig kritisk i sin omtale av Filippinenes president Rodrigo Duterte, spesielt hans sterkt omdiskuterte krig mot narkotika.

I en videostream via Rappler sier Ressa at hun antar at filippinske myndigheter ikke vil være fornøyd med prisen. Duterte har i et intervju med henne sagt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv.

Nominert av Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre var blant dem som nominerte Ressa til fredsprisen. Han var rørt over tildelingen.

– Det er gledelig og veldig rørende virkelig å kunne anerkjenne Nobelkomiteens valg av fredspris for 2021. Muratov og Ressa er to individer med ekstremt mot, som med fare for eget liv gjør sitt arbeid i journalistikkens tjeneste. De fortjener den anerkjennelsen denne prisen gir, og betydningen for dem er stor, sier Støre.

Han sier at grunnen til at han blir rørt, er at han har hatt flere møter med modige journalister som gjør sin jobb tross drapstrusler.

Dømt til fengsel i 2020

Ressa ble i 2020 dømt til opptil seks års fengsel for ærekrenkelser og flere andre forhold.

– Dommen er sterkt kritisert og sees på som et forsøk fra det filippinske regimet om å kneble pressefriheten, sier generalsekretær for Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Tildelingen av fredsprisen til Ressa og Muratov kom til rett tid, mener Floberghagen. Hun kaller Maria Ressa og Dmitrij Muratov en inspirasjon for alle som tror på pressefrihet og demokrati.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

Den Norske Nobelkomite vil først i midten av oktober si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.