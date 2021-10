43-åring dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap på Storhaug

NTB Innenriks

Ifølge TV 2 mener Sør-Rogaland tingrett at Sido Sabri Rashid drepte de to for å gjenopprette ære.

Både den tiltalte og de to drepte var kommet til Norge som syriske asylsøkere.

Mannen varslet selv politiet etter drapene natt til 24. juni i fjor og erkjente at han hadde knivstukket mannen, men var mindre tydelig på om han hadde drept ekskona. I forkant av rettssaken snudde imidlertid mannen helt under et nytt avhør og hevdet at en annen, navngitt person, hadde utført drapene og bedt ham ta på seg skylden.

I tråd med påstanden

Tingretten festet imidlertid ikke lit til mannens nye forklaring.

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Statsadvokat Folke Åmlid beskrev i sin prosedyre under rettssaken drapene som brutale og bestialske ifølge Stavanger Aftenblad.

– Han har opptrådt som en iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, sier Åmlid.

Ikke tatt stilling til anke ennå

Han mener begge drapene var planlagte og ble gjennomført med forsett. Han sier de også var æresrelaterte.

– Det er så mange straffskjerpende momenter i denne saken. Hvert drap ville minst ført til 15 års fengsel, sier Åmlid.

Rashids forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier til TV 2 at han skal gjennomgå dommen grundig med hans klient i løpet av ettermiddagen.

– Så får vi se hva vi gjør deretter. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen blir anket, sier han.