Wizz Air tapte rettssak mot Agder fylkeskommune

Bakgrunnen for kravet er at fylkeskommunen oppfordret sine 3.000 ansatte om å ikke bruke Wizz Air på tjenestereiser. Årsaken var blant annet at selskapet motsatte seg fagforeninger.

Flyselskapet mener at de har tapt markedsandeler og omdømme. På grunn av koronapandemien har det vært vanskelig å beregne økonomiske tap, og selskapet krevde derfor bare at boikotten ble dømt ulovlig.

Det fikk de altså ikke medhold i.

Wizz Air må også betale fylkeskommunens sakskostnader på nesten 340.000 kroner.

Flyselskapet avviklet 14. juni innenlandstrafikken i Norge, men opprettholder tilbudet om utenlandsreiser.

