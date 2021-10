Ny person siktet etter skyting i Oslo

NTB Innenriks

Det er politiadvokat Christian Hatlo som opplyser om pågripelsen til Avisa Oslo torsdag ettermiddag. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Det var lørdag morgen at en mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendelsen ble etterforsket som et drapsforsøk.

En av de siktede, en 23 år gammel mann, ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Den andre siktede ble tirsdag løslatt etter avhør, men har fremdeles status som siktet. Begge nekter straffskyld.

