SV foreslår Ingrid Fiskaa til Stortingets presidentskap

Det skriver partiet i en pressemelding onsdag.

– Jeg ser frem til å ta fatt på et stort og viktig arbeid i Stortingets presidentskap. Det er mye å gjøre for å utvikle Stortinget i mer demokratisk retning. De siste åtte årene har vi for eksempel fått mer og mer unødvendig hemmelighold i både regjering og storting. Det er på tide å snu den trenden. Det vil jeg bidra til, sier Fiskaa.

Fiskaa er valgt inn fra Rogaland. Hun har tidligere vært statssekretær i Utenriksdepartementet og vararepresentant til Stortinget.

Fiskaa er også mangeårig representant i SVs landsstyre.

