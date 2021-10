Korona-nedgangen fortsetter: Færre smittede og innlagte

NTB Innenriks

Totalt ble det lagt inn 52 nye pasienter på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, etter 62 uken før og 77 i uke 37.

– Antallet ukentlige innleggelser blant personer under 30 år har vært færre enn fem de siste to ukene, og trenden er nedadgående i aldersgruppene over 30 år. Det er foreløpig rapportert om sju nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 39, etter 17 i uke 38, skriver FHI.

Samtidig fortsetter også nedgangen i smitte selv om samfunnet har åpnet opp igjen. Forrige uke var den fjerde på rad med nedgang i smitten etter toppen i uke 35.

– Det er foreløpig meldt 3.471 tilfeller av covid-19 i uke 39, 25 prosent nedgang siden uke 38 (4.612). Dette utgjør nå 150 tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 38 og 39 samlet, skriver FHI.

