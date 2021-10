Rogaland KrF vil ha Olaug Bollestad som partileder

NTB Innenriks

– Det var ganske stor uenighet. Mange hadde innspill og vi hadde mange gode diskusjoner, sier Oddny Helen Turøy, leder av Rogaland KrF, til Stavanger Aftenblad.

Fylkesstyret samlet seg tirsdag til et over to timer langt møte for å bli enige om innstillingen deres til partiets nye leder og nestleder. De landet på rogalendingen Bollestad som partileder, og Dag Inge Ulstein som nestleder.

Et klart flertall av fylkesstyrets 26 representanter stemte til slutt på Bollestad, men det skal altså likevel ha vært uenigheter.

