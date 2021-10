Politiet etterforsker fortsatt hundeangrepet i Brumunddal der et barn døde

NTB Innenriks

– Politiet har foretatt en rekke etterforskningsskritt i saken, blant annet avhør, tekniske undersøkelser og innhentet eksterne rapporter. Det har i løpet av etterforskningen fremkommet opplysninger i saken som gjør det nødvendig å innhente mer informasjon, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag 5. juni etter å ha blitt angrepet av to hunder i Brumunddal. Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde, har politiet tidligere opplyst.

Hundeeieren ble siktet for brudd på loven om hundehold.

– Det er ingen endringer i siktelsen. Utover dette ønsker jeg ikke på nåværende tidspunkt å si noe mer om hendelsesforløpet, opplyser politiadvokat Ranveig Tufte til Dagbladet.

(©NTB)