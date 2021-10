FHI anbefaler boosterdose med koronavaksine til eldre

NTB Innenriks

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sitt faglige grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen har kalt inn til koronapressekonferanse klokken 14 tirsdag.

I grunnlaget blir det skissert to alternativer for tilbud om boosterdose:

* Anbefaling om boosterdose til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose, med en sannsynlig utvidelse ned til aldersgruppene 75–84 år og 65–74 år innen nær fremtid.

* Anbefaling om boosterdose til alle fra 65 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst 6 måneder siden andre vaksinedose. Rekkefølgen bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, dvs. alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere først, deretter aldersgruppene 75–84 år og til slutt aldersgruppen 65–74 år.

FHI kom med sin anbefaling fredag i forrige uke. I anbefalingen står det at det så snart det foreligger en godkjenning fra Det europeiske legemiddelverket (EMA) for booster-vaksinering, planlegges for oppstart av vaksinasjon av denne gruppen i kommunene.

EMA kom mandag med en anbefaling om at en boosterdose gis til alle mellom 18 og 55 år.