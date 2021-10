Ny mann pågrepet etter skyting i Vika i Oslo

NTB Innenriks

Mannen, som er i 20-årene, ble pågrepet sent søndag kveld. Vedkommende blir forsøkt avhørt i løpet av formiddagen, opplyser politiet i Oslo. Hans forsvarer er advokat Svein Holden.

Holden sier til Dagbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom min klient og fornærmede, sier han.

Fra før av er en annen mann, også han i 20-årene, pågrepet. Han fremstilles for varetektsfengsling mandag klokken 14.

Hans forsvarer, advokat Omer Tashakori, har tidligere sagt at hans klient ikke knytter seg til hendelsen.

Begge siktet for medvirkning

Begge de pågrepne er foreløpig siktet for medvirkning til drapsforsøk, og ikke for drapsforsøk.

Politiet sa etter den første pågripelsen at de mente det er flere som var involvert, men ville ikke gå inn på detaljer om antall.

Politiet mener også det er for tidlig å si noe om motiv, men har slått fast at fornærmede ikke er et tilfeldig offer.

– Vi mener at det ikke er et tilfeldig offer. Det dreier seg om personer vi kjenner, sa politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt til NTB lørdag.

Alvorlig skadd

Det var lørdag morgen at en mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendelsen ble etterforsket som drapsforsøk.

Fornærmede hadde det ifølge Metlid etter forholdene bra søndag ettermiddag.