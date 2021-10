FHI: Norge er svært nær vaksinemålet

NTB Innenriks

FHIs oversikt viser at nær 91 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fått sin første dose, mens 85 prosent har fått andre dose.

– Vaksinasjonsprogrammet har et mål om at 90 prosent av befolkningen over 18 år skal bli fullvaksinert. Vi er svært nær det målet nå, erklærer Bukholm overfor Dagbladet.

Han tror det reelle tallet for fullvaksinerte er høyere enn 85 prosent.

– I tillegg kommer noen som har gjennomgått infeksjon, og bare har fått én dose, men som har status som fullvaksinert, sier Bukholm og forteller at denne gruppen kommer i tillegg til dem som har blitt registrert med to doser i FHIs oversikter.

