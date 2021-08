Oslos helsebyråd: Smitten vil øke i kjølvannet av fellesferien

NTB Innenriks

Tirsdag ble det registrert 72 nye smittetilfeller i hovedstaden, 32 over snittet de siste sju dagene.

Det er det høyeste døgntallet siden 5. juni, da flere smitteutbrudd blant russen trakk opp smittetallet til 93 smittede.

Smitten har gjennom sommeren stort sett holdt seg på et svært lavt nivå, hvor bunnpunktet ble nådd 25. juli, med kun sju smittede i Oslo. Nå er den altså på vei opp.

– Økningen er som ventet. Det som er viktig å huske på nå, er at vi er i en helt annen situasjon enn i fjor sommer da vi så en tilsvarende økning, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

Han peker på vaksineringen, som stadig går fremover både nasjonalt og i Oslo. To av tre har fått første vaksinedose i Norge. I Oslo har over 500.000 innbyggere fått første dose, mens nærmere 250.000 er fullvaksinert.

Venter økning

Robert Steen mener at smitten som sprer seg i hovedstaden nå, ikke er like dramatisk og kraftfull som den var før vaksineringen startet. Han mener dessuten man må se på tallene over antall innlagte for å få et bedre bilde av smittesituasjonen.

– Det er vel seks innlagte koronapasienter i Oslo nå, og tallet har ligget i underkant av ti gjennom sommeren, uten en tydelig økning, sier Steen.

Denne uken var det slutt på fellesferien i Norge, og mange nordmenn er tilbake i jobb etter å ha reist både innenlands og utenlands.

– Smitten er sterkest knyttet til reise. Med fellesferie og en del reisevirksomhet tror jeg derfor vi må vente at smitten vil gå noe opp, og det kan også komme en liten økning i antall sykehusinnleggelser. Men de eldste er fullvaksinert og godt beskyttet nå, sier helsebyråden.

Tror på en mer normal høst

På dette tidspunktet i fjor begynte smitten å øke i Oslo blant annet som følge av innenlandsreising og spesielt en rekke utbrudd knyttet til hjemmefester. Økningen fortsatte gradvis utover høsten, og i november innførte Oslo en sosial nedstengning som skulle vare over et halvt år.

Men denne høsten vil trolig bli mer som en vanlig høst, anslår Steen, som likevel understreker at han har lært å ikke være skråsikker på noe som helst gjennom pandemien.

Samtidig er Oslo nå svært langt unna smertegrensen når det gjelder smitte.

– Sykehuskapasitet er ikke i nærheten av å bli utfordret nå. Kapasiteten i smittesporingen er også veldig god, sier han.

– I forrige uke ble 20.000 testet i Oslo, mens kapasiteten ligger rundt 70.000, så vi er ikke i nærheten av smertegrensen der.

