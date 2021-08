48 nye koronasmittede i Bergen

NTB Innenriks

Et pågående smitteutbrudd i Bergen kommune har ført til at 48 personer testet positivt for koronaviruset tirsdag.

Av dem er 27 nærkontakter, 7 importsmitte, mens 14 har ukjent smittevei, ifølge Bergen kommune.

Smitten i Bergen er størst blant unge voksne, og av de nye smittetilfellene er 21 i 20-årene og 11 i 30-årene.

– Det er fortsatt en trend med høye smittetall der unge voksne utgjør hoveddelen av de smittede, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.

En person har også blitt smittet på Fantoft omsorgssenter. Kommunen følger situasjonen nøye.

