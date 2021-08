NTB Innenriks

Totalt er 133 personer i de to sunnmørskommunene bekreftet smittet siden mandag 26. juli.

Til tross for smitteutbruddet blir det ikke innført lokale koronatiltak i de to kommunene. Kommuneledelsen i Ørsta og Volda hadde mandag formiddag et møte med sine kommuneoverleger for å vurdere den videre håndteringen av situasjonen.

