NTB Innenriks

De savnede var del av et større turfølge som gikk mot fjellet Bringen, men enkelte av dem avbrøt turen, skriver Dagbladet.

I 19.15-tiden opplyste politiet i Trøndelag på Twitter at de savnede var observert, og at et redningshelikopter var i ferd med å lande like ved dem.

(©NTB)