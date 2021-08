33 nye smittede i Bergen – byrådet skal ha møte om situasjonen

NTB Innenriks

Over halvparten de smittede er mellom 20–29 år, skriver kommunen på sine nettsider.

21 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte mens ti har ukjent smittevei. Totalt 1.535 personer testet seg søndag.

– Det er selvsagt bekymringsfullt med høyere smittetall. Det har ikke vært eksplosivt, med det er for høyt. Det er ikke en ønskelig situasjon, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Byrådet møtes mandag klokken 15 for å diskutere smittesituasjonen og notatet de fikk fra FHI før helgen, og få vurderinger fra sine fagfolk, ifølge Husa. Hun vil ikke si hvilke tiltak som eventuelt blir aktuelle for Bergen enda.

– Jeg tviler på at det kommer informasjon om tiltak i dag, men det er viktig for oss at de anbefalingene og tiltakene som eventuelt kommer blir målrettet og forstått i befolkningen. Det må oppleves forholdsmessig, sier hun.

