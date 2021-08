33 nye smittede i Bergen – byrådet avventer nye tiltak

NTB Innenriks

Over halvparten av de smittede er mellom 20 og 29 år, skriver kommunen på sine nettsider.

21 av de smittede er nærkontakter, to er importsmitte, mens ti har ukjent smittevei. Totalt 1.535 personer testet seg søndag.

– Det er selvsagt bekymringsfullt med høyere smittetall. Det har ikke vært eksplosivt, med det er for høyt. Det er ikke en ønskelig situasjon, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Mandag diskuterte byrådet om de skulle innføre nye tiltak, men landet på å utsette beslutningen i noen dager for å se an smitteutviklingen, melder Bergensavisen.

– Vi vet at helgerapporteringen kan være annerledes enn ukerapporteringen, derfor ønsker vi å se det an i noen dager til for å få et helhetlig bilde av situasjonen, sier Husa.

Smittevernoverlegen er blitt bedt om å legge fram en anbefaling innen onsdag kveld, og tiltakene kan bli presentert torsdag.

