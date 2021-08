NTB Innenriks

Fem nye personer ble registrert smittet i Stavanger kommune, melder Stavanger Aftenblad.

To av smittetilfellene var på grunn av innenlandsreise, et på grunn av utenlandsreise og to var nærkontakter.

I Sandnes kommune har det blitt meldt om to nye smittetilfeller. Begge er nærkontakter, og er barn fra 0 til 10 år.

Sola kommune melder om ett nytt tilfelle, som skal være importsmitte fra utlandet.

Randaberg kommune har ikke registrert noen nye smittede det siste døgnet.

