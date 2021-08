Vegvesenet: – Tunnelene på Vestlandet er trygge

NTB Innenriks

Natt til lørdag like etter klokken halv to, åpnet Fjælandstunnelen igjen etter at en stein hadde falt ut i veibanen og blitt kjørt i av en bil. Dette er den tredje hendelsen hvor stein faller ut av berget inni en tunnel på litt over et døgn i Vestland

Torsdag ble en bil totalvrak etter at en stein på ett tonn falt fra taket i Trodaltunnelen på E39 nær Matre.

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen sier at det ikke er noe nå som tilsier at de må endre vedlikeholdsrutinene sine for tunneler.

– Det gjennomføres regelmessig «spettrensk» av tunneler på Vestlandet. Dette skjer typisk hvert tredje til femte år. Da går man grundig gjennom tunnelen for å sikre at den er trygg, og utfører ekstra sikring av fjellet ved behov, sier Finden til Bergens Tidende.

Kun tre dager før ulykken i Trodalstunnelen, hadde Vegvesenet vært på inspeksjon uten at det var avdekket noe som viste at fjellet var ustabilt.

– Vi vurderer både Fjærlandstunnelen og Trodalstunnelen som trygge. Statistisk sett er tunneler noe av det tryggeste man kan ferdes i, sier Finden.

(©NTB)