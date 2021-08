NTB Innenriks

Blant de smittede er en ansatt på Venneslaheimen, opplyser Vennesla kommune.

– Vi minner om at de fleste ansatte og beboere på sykehjem både er vaksinert med dose en og dose to. Situasjonen med smitte på institusjon er helt annerledes i alvorlighetsgrad nå enn den ville vært for ett år siden. Det er likevel en uønsket situasjon, heter det i uttalelsen.

