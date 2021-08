Nye reiseregler fra mandag – flere misforstår innreisereglene.

NTB Innenriks

Fredag 30. juli oppdaterte regjeringen sin vurdering av hvilke land som får karantenekrav for uvaksinerte på reisefot. Italia og Island er to av landene som blir oransje natt til mandag 2. august.

Det betyr at reisende fra disse landene blant annet må ha attest på negativ koronatest før innreise, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Stengte grenseoverganger

Regjeringen har også opplyst at flere land blir grønne fra mandag av. Det betyr at innreiserestriksjonene og karantenekrav fjernes for blant annet Bulgaria, Kroatia, Polen, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

Det gjøres også endringer i Sverige fra 2. august: Gotland, Halland, Skåne og Stockholm går fra grønn til oransje og får dermed karantenekrav. Samtidig blir Norrbotten og Värmland grønne.

Flere misforsto i helgen innreisereglene, skriver Østlendingen søndag ettermiddag. Selv om Värmland nå blir grønt, betyr ikke det at alle grenseoverganger er åpne, og at man kan reise som man selv ønsker.

– Vi har fått flere telefoner fra personer som er ved en stengt grenseovergang. Da blir de henvist videre til en av overgangene som er åpne, sier han.

Tidlig og sent

Politiet i Innlandet anbefaler også at reisende benytter grensepasseringene på andre tidspunkter enn mellom klokken 13 og 19. De understreker også at det ikke er tillatt å benytte seg av andre grenseoverganger enn de som er åpne.

– Ha nødvendig dokumentasjon klar ved grensepassering. Da får vi en bedre trafikkavvikling i grensekontrollen, og ventetiden blir kortere, sier politistasjonssjef Gjermund Thoresen i Kongsvinger.

(©NTB)