De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 28 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i de tre bydelene Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen med et smittetrykk på henholdsvis 123, 83 og 82 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Smitten er lavest i Østensjø bydel der tallet er 33.

Totalt er 38.227 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

