Tolv nye smittede på Nord-Jæren

NTB Innenriks

Én er nærkontakt, fire er importtilfeller og én har foreløpig ukjent smittevei. Blant importtilfellene er én bosatt i utlandet, skriver Stavanger Aftenblad.

Sandnes har fire nye smittetilfeller, en mann og en kvinne i aldersgruppen 30–40 år, og to kvinner i aldersgruppen 20–30 år. Et tilfelle er knyttet til innreise, én er nærkontakt og to har ukjent smittevei.

Stavanger har to nye smittetilfeller, én med ukjent smittevei og en nærkontakt. Begge er i 20-årene.

Det er ingen nye smittede i Randaberg.

I tillegg har Haugesund fire nye smittetilfeller.

(©NTB)