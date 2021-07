Strømregningen vil ikke regne bort i sommer

NTB Innenriks

Periodene med styrtregn over Sør-Norge og tidligere perioder med mye regn i vår og tidlig i sommer i Nord-Norge har ikke gitt betydelige utslag i strømprisene, skriver Finansavisen.

Det til tross for at nedbørsrekordene slås en rekke steder i landet. Torsdag satte Færder seks nye rekorder, og nådde 82 millimeter regn på 90 minutter. Det er også ny norsk rekord.

I uke 29 var fyllingsgraden i norske kraftmagasiner på drøyt 68 prosent. Det er rundt 5 prosentpoeng lavere enn medianen på denne tiden av året, og langt under fjoråret da fyllingsgraden var nesten 80 prosent i snitt i juli.

I fjor var månedsgjennomsnittsprisen for strøm på under 2 øre per kilowattime i både juni og juli. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i Oslo over 58 øre i juni i år. Spotprisene denne uken er fortsatt over 50 øre.

Det kan bety høyere inflasjon. Energi til oppvarming av boliger utgjør omtrent 4 prosent av konsumprisindeksen.

