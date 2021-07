Oslo lufthavn skal flytte koronatesting fra bagasjehallen

NTB Innenriks

– Vi ser at passasjertallene øker utover høsten, og at det fortsatt er strenge krav til testing. Da er det viktig for oss å legge til rette for at helse og politi fortsatt kan utføre testing og grensekontroll på en god måte, sier fungerende lufthavndirektør Ole Petter Storstad ved Oslo lufthavn til NRK.

Trafikktallene på Gardermoen har økt de siste ukene etter at Norge åpnet opp grensene noe. De fleste passasjerer fra utlandet må teste seg ved ankomst – og testingen foregår i bagasjehallen. Dette har forårsaket store plass- og køproblemer, over to timer i visse tilfeller.

Nå skal testingen flyttes til et område i etasjen over, i nærheten av avgangshallen. Arealet har tidligere vært i bruk som innsjekkingsområde, men står tomt. Passasjerene blir dermed geleidet til testsenteret først etter at de har passert grensekontroll, plukket opp bagasje og gått gjennom tollen.

– Vi går i gang med arbeidet, men det må påregnes at det går noen uker før det er klart til bruk, sier Storstad.

Man regner imidlertid med at passasjertallene vil fortsette å øke også utover høsten.

