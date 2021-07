Oslo Børs avsluttet uka med nedgang

NTB Innenriks

Av de mest omsatte selskapene var det bare Aker-aksjen som steg, med 2,42 prosent. Equinor (-1,5 prosent), Norsk Hydro (-1,71), Danske Bank (-0,49) og Telenor (0,55) var alle på omsetningstoppen og på taperlista, og bidro til fallet på hovedindeksen.

Kongsberg Automotive la fram andrekvartalsresultatet fredag morgen. I andre kvartal økte inntjeningen med 92,6 prosent fra samme kvartal i fjor til 296 millioner euro. Global råvaremangel dempet imidlertid resultatet og påvirket aksjen negativt. Aksjen endte ned 5,78 prosent.

Nordsjøoljen falt fredag med i underkant av 1 prosent til rett i overkant av 75 dollar fatet, mens amerikansk lettolje ble handlet for like over 73 dollar.

Ved de toneangivende børsene i Europa var det også nedgang fredag ettermiddag. FTSE 100 i London hadde i 17-tiden falt 0,53 prosent, DAX-indeksen i Frankfurt var ned 0,35 prosent, mens CAC 40 i Paris falt 0,04 prosent.

