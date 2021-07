Lærere bekymret – flere uvaksinert til skolestart

NTB Innenriks

– Vi går inn i høsten med akkurat de samme spørsmålene som for noen måneder siden. Det er synd vi ikke er over den kneika, sier Thore Johan Nærbøe, leder i Utdanningsforbundet i Innlandet, til NRK.

Før sommeren ble det signalisert at ansatte på skoler og i barnehager skulle få sin første vaksinedose innen skolestart, men ikke alle har fått denne.

Nærbøe forteller at de får daglige henvendelser fra medlemmer som er bekymret for arbeidssituasjonen, spesielt etter at det ble kjent at barn og unge under 18 år fra 16. august blir unntatt plikt til smittekarantene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier han forstår bekymringen til skole- og barnehageansatte som har mye kontakt med barna.

– Det kan bli vanskelig i starten, men vi tror det skal gå bra, sier han til NRK.

