Fem nye koronasmittede i Tromsø

NTB Innenriks

Blant de fem smittede registrert det siste døgnet, er smitteveien ukjent for én av dem. To personer er smittet i en annen kommune, og to er nærkontakter.

I alt 34 personer er isolert som følge av koronasykdom, mens 68 nærkontakter er i karantene.

– Det er fortsatt en del smitte i Tromsø. Mange reiser i ferien, og det er viktig å minne om at alle må teste seg dersom de har symptomer på smitte. Også de som er vaksinert. I forbindelse med smittetilfellene som er påvist i Tromsø denne uken, er det fortsatt uavklarte smitteveier, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Hun ber personer som var i bankfilialen til DNB i Fredriks Langes gate mandag 26. juli mellom klokken 14 og 15 om å være oppmerksomme på symptomer og teste seg dersom de får det.

– Ut fra den informasjonen vi har fått, skal det ha vært en god del mennesker innom filialen i det aktuelle tidsrommet, sier Trandem.

