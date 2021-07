62 nye smittede i Bergen

NTB Innenriks

Byrådet følger smittesituasjonen nøye og vil vurdere om det eventuelt er behov for tiltak over helgen, skriver kommunen på sine nettsider.

Bergen kommune hadde torsdag møte med Folkehelseinstituttet (FHI). Kommunen ble anbefalt å vurdere eventuelle målrettede tiltak eller anbefalinger dersom smittetallene ikke avtar i løpet av kort tid.

Smittevernoverlegen i Bergen har også anbefalt byrådet å avvente smitteutviklingen før det besluttes om lokale tiltak bør innføres.

Vurderer tiltak neste uke

Kommende uke vil byrådet samles og vurdere om det er behov for å innføre lokale tiltak. Kommunen vil også planlegge møter med studiesteder og arrangører av større arrangementer i tiden fremover.

– Vi er bekymret for at smittetallene er så høye og følger situasjonen nøye. Vi har også løpende kontakt med FHI og kommer til å ha møte med representanter for utelivsbransjen i dag siden det har vært en god del smitte på serveringssteder. Kommunen vil også øke tilsynene i helgen og oppfordrer til at det føres gjestelister ved inngangen, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) fredag.

Ukjent smittevei for flere

Smitten er fortsatt spredt på mange forskjellige arenaer, men med litt større aldersfordeling enn tidligere i uken.

I alt 27 av de smittede er i alderen 20–29 år og 16 er i alderen 30–39 år. Av de smittede er 36 nærkontakter, sju er importsmitte, mens 16 foreløpig har ukjent smittevei, én er ikke kartlagt ennå og to er usikre

