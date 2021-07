Norske helsetopper gleder seg over britiske tall

NTB Innenriks

– Det gir oss grunn til å tro at vaksineringen har stor effekt. Hvis det er slik at Storbritannia har vært over toppen, er det en gledelig melding også for oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

17. juli ble det registrert 54.674 nye tilfeller av covid-19 i Storbritannia, og en rekke forskere spådde at opphevingen av samtlige smittevernrestriksjoner i England ville føre til 100.000 nye smittetilfeller daglig. 26. juli var tallet 24.950.

Onsdag ble det registrert 23.511 nye smittetilfeller, men det ble samtidig registrert 131 nye dødsfall. Det er det høyeste dødstallet i Storbritannia siden midten av mars, ifølge The Guardian.

– Veldig ferske tall

– Det er veldig interessante tall, men de er også veldig ferske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Onsdag kunngjorde regjeringen at neste del av gjenåpningen, det såkalte fjerde trinnet, utsettes i ytterligere to uker, blant annet for å studere utviklingen i land som Storbritannia videre.

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) og helsedirektør Guldvog tror imidlertid det kan være et tegn på at toppen etter gjenåpningen er nådd og viser til lignende utvikling i andre land.

– Vi håper og forventer og tror at tallene blir lavere. Ikke minst ser toppen ut til å være nådd i flere av disse landene, både Danmark, Nederland og Storbritannia, sier Knudsen.

Fotball-EM kan spille inn

Selv om 70 prosent av voksne briter er fullvaksinerte og millioner har vært smittet av viruset, er fremdeles millioner av yngre briter uvaksinerte. Ifølge det britiske statistikkbyrået har 92 prosent av britene antistoffer som følge av enten vaksinering eller tidligere smitte.

Antall sykehusinnleggelser og dødsfall er fortsatt på vei oppover i landet, med en økning på henholdsvis 27 og 50 prosent. Disse henger imidlertid som oftest noe etter smittetallene.

The Guardian skriver blant annet at smittestigning i forbindelse med fotball-EM, som ble avholdt blant annet i England, samt mindre testing og stengte skoler kan spille inn.

(©NTB)