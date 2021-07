61 nye smittede i Ørsta og Volda torsdag

NTB Innenriks

Tidligere torsdag ble det meldt om 49 nye smittetilfeller torsdag, men på kvelden har kommunene registrert ytterligere 12, skriver NRK.

Til sammen har 81 personer fått påvist koronaviruset i de to kommunene de siste tre dagene. De smittede er stort sett unge voksne.

– De aller fleste smittede er uvaksinerte og skulle fått vaksinedose ukene framover, sier kommuneoverlege Marte Vaage Øie til NRK.

Smitteutbrudd på utested

Flere har blitt smittet etter å ha vært på utestedet My Kitchen i Volda, skriver NRK. Videoer fra utestedet sist helg viser ungdommer tett i tett.

Nå vurderer Volda kommune å anmelde utestedet for brudd på smittevernreglene, sier ordfører Sølvi Dimmen (Sp) til kanalen.

– Vi vil følge opp og gjøre det som er nødvendig, i dialog med utestedet og politiet, sier hun.

Oppfordrer til å avlyse arrangementer

– Situasjonen er alvorlig, skriver kommunene.

– Dersom vi skal unngå å sprenge sporingskapasiteten og med det risikere at smitten sprer seg enda mer, er det svært viktig at hver og en av oss gjør det vi kan for å redusere risikoen for smitte de kommende dagene og i helgen. Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkeforbud og forbud mot å samles med virkning for inntil 14 dager framover, heter det videre.

Kommuneoverlegene i kommunene oppfordrer til å redusere sosial kontakt, og til å avlyse arrangementer.

Ørsta kommune har bestemt å stenge alle sykehjemmene for ordinære besøk som følge av smitteutbruddet, skriver Møre-Nytt.

Alle de ansatte skal bruke munnbind i pasientnært arbeid, og dette gjelder fram til ny vurdering mandag, skriver avisen.