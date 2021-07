Zaya er den nye rødpandaen i Dyreparken

NTB Innenriks

– Vi utførte en rask helsesjekk i dag for å se at alt var som det skulle med ungen, samt for å gjøre en merking med microchip og avklaring av kjønn, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg i en pressemelding.

Dyrepasserne har gitt den navnet Zaya.

– Navnet er nepali og betyr «jenta som vinner», sier dyrepasser Maria Tårnesvik.

Veier 600 gram

Ungen virker frisk og rask og veier rundt 600 gram. Moren Luna har stelt ungen godt og ser ut til å ta veldig godt vare på den, opplyser Dyreparken.

Dyrepasseren beskriver det som en sterk opplevelse å få være med på helsesjekken.

– Det skal litt til å sette ut en dyrepasser, men i dag ble jeg litt satt ut i positiv forstand. Det er en helt unik opplevelse å få være med på. En så liten panda, så nære. Det oppleves virkelig som en belønning for hardt arbeid med tilrettelegging over lang tid. Det er også unikt på den måten at Zaya spiller en viktig rolle i bevaringen av verdens rødpandabestand. Arten er dessverre truet, forteller Tårnesvik.

Kan ses på skjerm

Foreløpig holder moren og ungen seg mest for seg selv. Området deres innendørs er fysisk avgrenset for gjester slik at de skal få ro. Det er imidlertid satt opp et kamera der, og gjester kan følge med på en skjerm.

Når Zaya blir større, er det sannsynlig at hun flyttes videre til en annen dyrepark som inngår i bevaringsprogrammet for rødpanda, opplyser Dyreparken.

Rødpandaene holder til i fjellområdene i Nepal, India, Kina og Myanmar. Arten er et høyfjellsdyr og har sitt leveområde fra mellom 2.500-4.000 meter over havet.

(©NTB)