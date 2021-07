Unge under 18 år slipper smittekarantene

NTB Innenriks

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.