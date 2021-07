Solberg: Vi ønsker en mest mulig normal skolestart

NTB Innenriks

Regjeringen kunngjorde onsdag at de ikke vil iverksette det siste trinnet av lettelser i koronatiltak ennå.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun gjentar regjeringens motto om at det er «data og ikke datoer» som er viktigst for gjenåpningen.

– Dataene nå er at det er mye positivt, men Delta-viruset er større. Vi har en del utbrudd rundt omkring. Vi har sagt vi vil prioritere barn og unge, og det gjør vi gjennom å ikke gå til trinn fire nå, men sørge for at de kan starte som normalt i barnehager og skole, sier statsministeren.

Solberg sier vi må være forberedt på å leve med smitte framover.

– Alle kommer ikke til å være fullt vaksinert og alle kommer ikke til å ha full beskyttelse. Men det vi vet er at disse vaksinene virker veldig godt mot alvorlig sykdom, det betyr at faren rundt dette blir mindre, men vi passer også på at vi ikke må ta steg tilbake igjen, derfor venter vi litt nå med trinn fire.

