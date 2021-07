Høie: Har ikke nullvisjon for smitte i samfunnet

NTB Innenriks

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både syke og dør som følge av dette viruset. Det må vi som samfunn være forberedt på. Vi har ikke og kommer aldri til å ha en nullvisjon knyttet til smitte og risiko i samfunnet vårt, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag på spørsmål fra NTB.

Det ble da opplyst om at trinn fire i gjenåpningsplanen utsettes i to uker. Hovedbegrunnelsen for det er å sørge for at flest mulig skoler kan starte på grønt nivå.

Kommuner med økt smitte må likevel være forberedt på skolestart på gult nivå, ifølge Høie. Det løses i så fall med lokale tiltak.

– Det sitter langt inne å foreslå nye tiltak nasjonalt, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

