Forbedret resultat for Equinor

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Opedal i en pressemelding.

Det justerte driftsresultatet i andre kvartal endte på 4,64 milliarder dollar, opp fra 350 millioner dollar i samme periode i 2020. Det justerte driftsresultatet etter skatt var 1,58 milliarder dollar, opp fra 650 millioner i fjor.

Selskapet peker på høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin som hovedårsakene til resultatet. Til tross for det Opedal beskriver som solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, ble noen prosjekter likevel påvirket negativt av koronapandemien.

Tilbakekjøp av aksjer

Opdeal mener systematiske forbedringer over tid på norsk sokkel har bidratt til at selskapet har tjent mer i denne regnskapsperioden.

– Vi har framdrift i vår prosjektportefølje med norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanen for Breidablikk, oppstart av Martin Linge på norsk sokkel og endelig investeringsbeslutning på Bacalhau fase 1 i Brasil. Prosjekter under gjennomføring har framdrift til tross for innvirkningen av covid-19, sier Opedal.

Selskapet har vedtatt et kontantutbytte på 0,18 dollar per aksje, i tillegg til lansering av et program for tilbakekjøp av aksjer.

Første del av lånebeløpet – transjen – av tilbakekjøpsprogrammet er på inntil 300 millioner amerikanske dollar, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat, og vil avsluttes senest 28. september. Programmet for tilbakekjøp av aksjer forventes å utgjøre om lag 600 millioner dollar i år, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat.

Havvind i Polen

Opedal sier satsingen på fornybar energi nå blir framskyndet gjennom strategiske posisjoner og partnerskap. Blant annet gjelder det havvindprosjekter i Polen.

– I Polen gjorde vi betydelig framgang med tildelingen av støtteordningen for Baltyk II & III med en mulig samlet kapasitet på 1.440 megawatt. Vi fortsetter arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I dette kvartalet leverte vi planen for utbygging og drift av Troll Vest-elektrifisering, og vi har hatt god framdrift på Hywind Tampen, som blir verdens første flytende vindpark som leverer strøm til olje- og gassplattformer, sier Opedal.

