Oslo kommune nedringes av folk som vil fremskynde dose to av koronavaksinen

Rundt 70 prosent av innringerne spør om mulighet for å få dose to tidligere, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe til ABC Nyheter.

– Foreløpig er det bare de som har vaksinetime de kommende ukene som får tilbud om å fremskynde sin dose to. Da får de en SMS fra bydelen de bor i, forteller Lindboe.

Hun ber folk om å verken ringe koronatelefonen eller møte opp til drop-in-time for å fremskynde vaksinen, men anbefaler å registrere seg på kommunens nettsider og melde at man kan møte opp tidligere til dose to. Da kan man bli kontaktet dersom det er doser til overs i bydelen.

