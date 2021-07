Hege Storhaug skal samle inn penger til Carl I. Hagens valgkamp

NTB Innenriks

Hagen står på førsteplass på Frps liste i Oppland til høstens stortingsvalg.

– Vi ønsker å gi ham penger til å drive valgkamp i Oppland. Stortinget trenger folk som er over 40 år på tinget, sier leder i Peter Meidell i pengeinnsamlingskomiteen «Carl I. Hagen på Tinget».

Han har kjent Frp-nestoren siden 1. klasse på folkeskolen og beskriver ham som «en patriot som setter interessene til det norske folk først».

Meidell opplyser at pengene de samler inn, skal gå til annonser i aviser og på radio, og til annet pressearbeid.

– Hvis ikke alt blir brukt opp, vil to tredeler av det resterende beløpet gå til Frp og én tredel gå til tenketanken Civita, sier han.

– Forut for sin tid

Med i komiteen er også Hege Storhaug, kjent fra organisasjonen Human Rights Service (HRS), som blant annet driver det innvandrings- og islamkritiske nettstedet Rights.

– Uansett om man er venstre- eller høyreorientert er det et uomtvistelig faktum at Hagen var langt forut for sin tid på innvandringens potensielle konsekvenser, skriver Storhaug i en epost til NTB hvor hun forklarer sin støtte til innsamlingen.

Statsstøtten til HRS har lenge vært omdiskutert, og Carl I. Hagen er en av flere Frp-ere som har kjempet for å beholde den.

– Hagen er en av etterkrigstidens mest markante politikere i tillegg, og jeg mener således Stortinget er tjent med hans deltakelse der, skriver Storhaug.

Hagen: – Veldig positivt

Carl I. Hagen selv takker for initiativet.

– Jeg synes det er veldig positivt og veldig bra at det er noen som savner meg i Stortinget og Frps stortingsgruppe, sier han til NTB.

Han sier at han setter stor pris på støtten fra Hege Storhaug og setter ikke dette i sammenheng med hans egen innsats for å beholde statsstøtten til HRS.

Frp har i dag ett mandat inne på Stortinget fra Oppland. Ifølge siste fylkesmåling fra Gudbrandsdølen Dagningen i mai lå Frp an til å miste mandatet.

– Vi må kjempe, sier Hagen.

Han skal nå være aktiv rundt omkring i valgdistriktet.

– I går var jeg i Lena og holdt tale og besøkte en stor flott bondegård og lærte mer om landbruk. På vei tilbake puttet jeg brosjyrer i postkasser. Det skal jeg fortsette med.

Hagen trekker fram kostnader ved innvandring og kampen mot det han kaller klimahysteriet som sine hovedsaker inn i valgkampen.

(©NTB)