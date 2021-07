Tolvåring til sykehus etter å ha fått foten i båtpropell i Bergen

NTB Innenriks

Hendelsen skjedde i Skotøysundet i Bjørnafjorden sør for Bergen.

Tolvåringen var om bord i en fritidsbåt sammen med familien sin da ulykken skjedde.

– Da båtføreren skulle legge til kai, mistet han balansen, og det ble et rykk i båten. Det førte til at gutten falt over bord og ble kjørt på av propellen, sier operasjonsleder Morten Rebnord til Bergens Tidende.

Tolvåringen ble hentet opp av vannet, mens nødetatene ble varslet. Gutten fikk dype kutt i foten og ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus.

