To pågrepet etter væpnet politiaksjon i Trondheim

De to ble pågrepet på Solsiden i Trondheim, skriver politiet i en pressemelding.

– Situasjonen var en stund uavklart, idet politiet mottok vitneobservasjoner som tilsa at det kunne være fare for liv og helse for de involverte. Det ble derfor satt inn både helikopter og patruljer i søket, skriver politiet.

Ifølge Adressa utløste de to en større væpnet politiaksjon som endte med at de to ble pågrepet på restauranten Egon. Bilen de kjørte fant politiet etterlatt på Heimdal.

– Mengden narkotika er så stor at overtredelsene anses som grov. Jeg kan ikke gå nærmere inn på type og mengde av hensyn til etterforskningen og avhør av andre mulige involverte, sier påtaleansvarlig politiadvokat Eli Nessimo ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Politiet etterforsker saken. De har ikke utelukket at det kan være flere involverte.

– Politiet ønsker å gjennomføre avhør i løpet av kvelden. Hvilken tilknytning disse har hatt til aktuell bil og årsaken til at de unndro seg kontroll, vil være tema for etterforskningen videre, sier Nessimo.

