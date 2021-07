Smitte på nok et utested i Bergen

NTB Innenriks

Det bekrefter smittevernoverlege Egil Bovim overfor Bergensavisen.

– Det er noen ansatte på Lille som er blitt smittet, men det er ikke sikkert om de har blitt smittet på jobb eller andre steder, sier han.

Han legger til at smittesituasjonen ser oversiktlig ut foreløpig.

– Vi har akkurat hatt et møte med Lille, hvor vi har kommet fram til en felles forståelse om at de nok en gang går gjennom alt. Jeg føler vi har en god dialog med dem, og jeg tror vi har rimelig god oversikt over situasjonen.

Flere utesteder i Bergen har måttet sende ansatte i karantene eller holde stengt etter påvist smitte den siste tiden, skriver BA. Forrige uke ble det påvist smitte hos ansatte ved Folk og Røvere, Fotballpuben og Skipperstuen.

Lørdag ble det registrert 25 nye smittetilfeller i byen. Totalt er 135 koronatilfeller bekreftet i Bergen den siste uken.

(©NTB)